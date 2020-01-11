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В Китае от неизвестного вируса умер первый человек

14:46
  • суббота
  • 11 января 2020

Врачи не знают происхождение опасной болезни

Первая жертва неизвестной пневмонии в Китае. В городе Ухань скончался человек, заразившийся новым типом короновируса. По последним данным, заболевание диагностировано примерно у 40 человек. Уже более 700 находятся под наблюдением.

Происхождение вируса и причины заражений пока неизвестны, но многие случаи инфицирования связывают с городским рынком морепродуктов, сообщает "ТВ Центр".

Роспотребнадзор усилил режим санитарно-карантинного контроля на границе с Китаем. Ведомство рекомендует гражданам, прибывшим из КНР, в случае появления первых признаков недомогания немедленно обращаться к специалистам.

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