Москвичей предупредили об опасной погоде

В столицу пришла настоящая зима

В столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. В Москве идёт первый за эту зиму сильный снегопад, дует ветер, а на дорогах - гололедица. Обильные осадки принёс датский циклон с Северного моря.

Коммунальные службы уже вышли на расчистку улиц. Дороги также обрабатывают противогололёдными реагентами. Тем не менее, в МЧС призывают автомобилистов быть осторожными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Снегопады сегодня и в Брянской, Воронежской, Курской и Калужской областях. А уже завтра - в Волгоградской. В Москве осадки утихнут к вечеру 11 января, сообщает "ТВ Центр".

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