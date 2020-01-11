Иранские военные перепутали украинский самолёт с американской ракетой

Лайнер сбили по ошибке

Система ПВО Ирана приняла украинский самолёт за крылатую ракету. Техника была неисправна, а военным нужно было принимать срочное решение. В итоге по Boeing 737 была выпущена ракета. О событиях 8 января рассказал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде. Высокопоставленный военный добавил, что захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолёта, чтобы не быть свидетелем этой трагедии.

Иранские военные полностью признают свою вину за гибель самолёта и готовы нести ответственность. При этом они утверждают, что предлагали запретить полёты гражданской авиации в момент ударов по американским военным базам в Ираке, но их никто не послушал.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Самолёт летел в Киев, на его борту было 176 человек. Все они погибли.

В первые часы после катастрофы иранские власти заявили, что катастрофа произошла из-за пожара на борту. 11 января министр иностранных Джавад Зариф признал, что причиной крушения стала человеческая ошибка: военные случайно выстрелили по гражданскому самолёту, приняв его за крылатую ракету.

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