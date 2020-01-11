Футболиста съели акулы во время отпуска в Австралии

Спортсмен поскользнулся и упал в море

В Австралии акулы съели немецкого футболиста, который проводил там отпуск. 21-летний Эрик Биригитти гулял в компании с друзьями по скалистому берегу, но оступился и упал в воду. Течением его унесло в море.

Друзья спортсмена пытались спасти его, но у них ничего не получилось. Полиция и спасательные службы до ночи искали пропавшего футболиста, спустя несколько часов они обнаружили в море останки Биригитти, пишет издание El Caso.

Эрик Биригитти играл за американский студенческий футбольный клуб "Гастинг Бронкос".

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