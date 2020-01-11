Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби

Президент рассказал о своей встрече с главой Турции

Ливийскую проблематику обсудил Владимир Путин с наследным принцем Абу-Даби в телефонном разговоре. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский президент проинформировал о результатах встречи со своим турецким коллегой, которая прошла в среду в Стамбуле.

Путин также высказался за активизацию усилий для скорейшего прекращения огня в Ливии и налаживания мирного процесса. Ещё одну телефонную беседу на эту же тему Владимир Путин провёл с эмиром Катара, сообщает "ТВ Центр".

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