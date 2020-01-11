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Путин и Меркель проводят закрытую встречу в Кремле

15:43
  • суббота
  • 11 января 2020

Обсуждается ситуация на Ближнем Востоке

Канцлер Германии прилетела в Россию, в Кремле её принял Владимир Путин. Открывая встречу, российский президент заявил, что находится в постоянном контакте с Ангелой Меркель и предложил ей на переговорах сосредоточиться на наиболее острых вопросах.

Ранее сообщалось, что одной из тем встречи станет обострение ситуации на Ближнем Востоке. На повестке также обстановка в Сирии и Ливии. Помимо этого, лидеры обсудят проблематику урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель
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