Путин и Меркель проводят закрытую встречу в Кремле

Обсуждается ситуация на Ближнем Востоке

Канцлер Германии прилетела в Россию, в Кремле её принял Владимир Путин. Открывая встречу, российский президент заявил, что находится в постоянном контакте с Ангелой Меркель и предложил ей на переговорах сосредоточиться на наиболее острых вопросах.

Ранее сообщалось, что одной из тем встречи станет обострение ситуации на Ближнем Востоке. На повестке также обстановка в Сирии и Ливии. Помимо этого, лидеры обсудят проблематику урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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