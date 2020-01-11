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Зеленский хочет провести переговоры по Донбассу без участия России

16:30
  • суббота
  • 11 января 2020

Готовится трёхсторонний диалог Украина-Германия-Франция

Лидеры Украины, Франции и Германии договорились о проведении трёхстороннего телефонного разговора для обсуждения темы урегулирования в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
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12 января состоялся телефонный разговор украинского и французского президентов, они обсуждали недавнюю катастрофу Boeing 737 в Иране и её расследование. Зеленский и Макрон договорились о трёхстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия в ближайшее время. Французский лидер принял приглашение своего украинского коллеги посетить Киев.

Напомним, что 8 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Bild сообщил о том, что Киев подумывает о поиске возможных альтернатив минским соглашениям. Ранее на эту тему высказывались украинские политологи, предлагавшие властям включить в нормандский формат новых представителей. Речь шла, в частности, о США.

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