Появилось видео страшного ДТП микроавтобуса с украинцами

Погибли три человека

В Сети появилось видео последствий аварии с участием микроавтобуса с украинскими номерами и легковушки. ДТП произошло в Орловской области на трассе М-2. Микроавтобус "Мерседес" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

На кадрах, которые снял очевидец, видно, что у легковой машины сильные повреждения. Она восстановлению не подлежит. Судя по всему, легковушка ударила микроавтобус в бок, у него сломана дверь.

В этой аварии погибли три человека, ещё семь получили травмы. Предположительно, причиной столкновения стал сильный снегопад.

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