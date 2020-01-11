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Появилось видео страшного ДТП микроавтобуса с украинцами

17:06
  • суббота
  • 11 января 2020

Погибли три человека

В Сети появилось видео последствий аварии с участием микроавтобуса с украинскими номерами и легковушки. ДТП произошло в Орловской области на трассе М-2. Микроавтобус "Мерседес" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.
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На кадрах, которые снял очевидец, видно, что у легковой машины сильные повреждения. Она восстановлению не подлежит. Судя по всему, легковушка ударила микроавтобус в бок, у него сломана дверь.

В этой аварии погибли три человека, ещё семь получили травмы. Предположительно, причиной столкновения стал сильный снегопад.

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Последствия ДТП на трвссе
Последствия ДТП на трассе
Последствия ДТП на трассе
Последствия ДТП на трвссе
Последствия ДТП на трвссе
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