Франция призывает спасти ядерную сделку с Ираном

Париж сделал официальное заявление

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана необходимо защищать. Об этом заявила министр обороны Франции - Флоранс Парли. Она также отметила, что выходом из сложившейся ситуации вокруг Ирана может быть только прекращение эскалации.

С Тегераном необходимо поддерживать диалог, только так можно добиться снижения напряжённости. К такому общему мнению пришли европейские министры иностранных дел по итогам обсуждения ближневосточного вопроса. Заседание было внеочередным в связи с резким обострением обстановки в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств стран Европы призвали Вашингтон и Тегеран к максимальной сдержанности, а Иран еще и вернуться к выполнению условий ядерной сделки. К сохранению достигнутого с таким трудом в 2015 году соглашения стремятся также Россия и Китай. Но всё упирается в односторонний выход из этого договора США и грубое давление Вашингтона на Тегеран, которое диалогу никак не способствует.

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