В России напомнили об ответственности США за уничтожение украинского самолёта

Сенатор Пушков указал Вашингтону о его роли в произошедшем

США несут определённую ответственность за уничтожение украинского самолёта в Иране. Такое мнение высказал сенатор и журналист Алексей Пушков.

По его мнению, напряжённая атмосфера, которая была создана ракетным ударом Вашингтона по иранскому генералу Сулеймани, привела к трагедии с украинским лайнером. В эфире телеканала "Россия-24" Пушков подчеркнул, что США несут в себе опасность, поскольку в мире создаются ситуации, чреватые обменом военными ударами и дальнейшим перерастанием в войну.

Сенатор уверен, что Вашингтон никогда не признает свою ответственность за гибель пассажиров и экипажа украинского лайнера.

8 января Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" упал практически сразу же после взлёта из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев, на борту было 176 человек. 11 января иранское руководство признало, что самолёт был сбит по ошибке: военные приняли его за крылатую ракету.

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