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Как Россия и Германия будут противостоять американским санкциям

19:22
  • суббота
  • 11 января 2020

Путин и Меркель выступили единым фронтом

Американские санкции не помешают сотрудничеству России и Германии. Эта мысль прозвучала на итоговой пресс-конференции Владимира Путина и Ангелы Меркель после их трёхчасовой встречи в Кремле.
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Президент России пообещал, что строительство "Северного потока - 2" будет отодвинуто на несколько месяцев, но газопровод обязательно  введут в эксплуатацию. Это может произойти в конце этого года или в начале следующего. Путин особо подчеркнул, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнёров.

В свою очередь канцлер Германии заявила, что её страна поддерживает реализацию "Северного потока - 2". Берлин отвергает санкции против газопровода, это коммерческий проект, отметила Меркель.

По её словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников российско-европейского проекта. ФРГ не видит односторонней зависимости от России в вопросах поставок газа, сказала Ангела Меркель.

В конце прошлого года строительство "Северного потока -2" пришлось приостановить после того, как Вашингтон ввёл экономические санкции в отношении участников проекта. Запуск газопровода в эксплуатацию намечался на конец 2019 года.

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Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин
Владимир Путин
Ангела Меркель
Ангела Меркель
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