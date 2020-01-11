Путин предупредил мир о глобальной катастрофе

Президент дал оценку событиям на Ближнем Востоке

Президент России предупредил мировое сообщество об опасности возникновения широкомасштабного конфликта из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер выразил надежду на то, что события в регионе не приведут к полноценному военному конфликту.

"То, что там война идёт, мы и так видим - с так называемой малой интенсивностью, но это же боевые действия, людей убивают. Это факт", - отметил президент. Он подчеркнул, что крупномасштабных военных действий хотелось бы избежать.

Ситуация в регионе обострилась после ракетного удара США, в результате которого был уничтожен иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Вашингтон ответил введением экономических санкций. Во время обострения обстановки Иран по ошибке сбил украинский гражданский самолёт, погибли 176 человек.

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