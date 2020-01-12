Российские банки покинули важный сегмент рынка кредитования

Финансовые организации переключились на другие виды обслуживания

Крупные российские банки уходят с рынка кредитования в магазинах. Из 30 ведущих финансовых организаций в 2019 году займы в ритейл-сегменте выдавали только три организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит".

"Известия" утверждают, что банки перестали работать в магазинах по причине увеличения рынка кредитных карт. Они имеют большое количество преимуществ: кэшбек, бонусы и скидки у партнёров.

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