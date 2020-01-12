ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские банки покинули важный сегмент рынка кредитования

10:13
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Финансовые организации переключились на другие виды обслуживания

Крупные российские банки уходят с рынка кредитования в магазинах. Из 30 ведущих финансовых организаций в 2019 году займы в ритейл-сегменте выдавали только три организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит".

"Известия" утверждают, что банки перестали работать в магазинах по причине увеличения рынка кредитных карт. Они имеют большое количество преимуществ: кэшбек, бонусы и скидки у партнёров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выдача кредитов
Выдача кредитов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.