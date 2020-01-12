Власти Франции пошли на уступки протестующим и снизили пенсионный возраст

Это - временная мера

Правительство Франции решило пойти на уступки бастующим. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что временно готов исключить из реформы пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Именно он вызывал наибольшее недовольство у населения.

Решение правительства не остановило французов. 11 января на улицы городов вышли около 150 тысяч человек. Мирные акции в Париже быстро переросли в беспорядки. Митингующие громили витрины магазинов и фасады банков, строили баррикады, поджигали мусорные баки.

Группа радикалов забросала полицейских камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Задержаны 19 человек, сообщает "ТВ Центр".

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