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Власти Франции пошли на уступки протестующим и снизили пенсионный возраст

10:43
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Это - временная мера

Правительство Франции решило пойти на уступки бастующим. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что временно готов исключить из реформы пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Именно он вызывал наибольшее недовольство у населения.

Решение правительства не остановило французов. 11 января на улицы городов вышли около 150 тысяч человек. Мирные акции в Париже быстро переросли в беспорядки. Митингующие громили витрины магазинов и фасады банков, строили баррикады, поджигали мусорные баки.

Группа радикалов забросала полицейских камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Задержаны 19 человек, сообщает "ТВ Центр".

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