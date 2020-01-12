Шотландия хочет выйти из состава Великобритании

На улицах Глазко прошёл многотысячный митинг

В Глазго прошёл массовый митинг сторонников независимости Шотландии. Несмотря на проливной дождь марш собрал около 100 тысяч человек. Требование одно - провести повторный референдум о независимости от Великобритании после Брекзита, сообщает "ТВ Центр".

В 2014 году шотландцы проголосовали против отделения от Великобритании, поверив обещанию Лондона не выходить из ЕС. Теперь ситуация изменилась. Однако власти Королевства отказывают Эдинбургу в проведении нового референдума и считают, что повторное голосование нарушит обещание, данное народу Шотландии.

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