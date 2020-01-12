Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Люди получили самое необходимое

Российские военные провели очередную гуманитарную акцию на севере Сирии. Сотрудники центра по примирению доставили жителям деревни Ширан провинции Алеппо около полутора тонн продовольствия. В первую очередь их получили женщины и дети.

Гуманитарные грузы в эти регионы привозят каждую неделю. В свои дома сейчас активно возвращаются беженцы и такая помощь им крайне необходима. Всего российские военные провели в Сирии уже более двух тысяч подобных акций, население получило почти четыре тысячи тонн продовольствия и предметов первой необходимости, сообщает "ТВ Центр".

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