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Американцев предупредили об иранском ударе за два часа

12:21
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Военные спрятались в бункеры

Американские военные узнали о готовящемся авиаударе иранских ВВС за два часа, утверждает CNN. Именно поэтому удалось избежать жертв на военных базах, которые атаковали иранцы.
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Военнослужащие укрылись в бункерах и переждали атаку. Первый из четырёх ракетных залпов начался 8 января после часа ночи. К этому времени большинство военнослужащих покинули базы.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что военнослужащих об атаке предупредил Ирак. По словам собеседника телеканала, Багдад получил эти сведения от Тегерана, который не хотел, чтобы пострадали мирные иракские граждане.

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