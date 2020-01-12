В России подорожает чёрный хлеб

В стране собран минимальный урожай ржи

В России может подорожать чёрный хлеб. Этого не исключают эксперты, ознакомившиеся с данными Минсельхоза. В 2019 году урожай ржи был самым низким, начиная с 1965 года. Хлеборобы собрали немногим более 1,4 миллиона тонн, на фоне чего фиксируются низкие запасы сырья.

В начале года начнётся рост цен на ржаную муку у производителей. Объемы торговли будут сокращаться, а цены на товар при этом продолжат увеличиваться, полагают аналитики.

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