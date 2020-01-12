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Успенская намекнула на брак с Киркоровым

13:01
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Певица сама набивается в невесты

Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова. Недавно они сильно поссорились: певица открыла караоке-клуб и начала переманивать клиентов у аналогичного заведения, которое принадлежит Киркорову.
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Сейчас конфликт исчерпан, утверждает Успенская. Она сделала интересное признание. "Мы друзья, может, ещё даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против", - заявила певица.

Напомним, что Любовь Успенская замужем за Александром Плаксиным. Муж, правда, живёт в США. Но желание обрести новую семью похвально, считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Пусть в новом году все будут счастливы. Любовь Успенская, по её заявлениям, похоже, готова выйти замуж за Киркорова", – сказал эксперт в интервью изданию "Дни.ру".  Он предложил объявить 2020-й годом счастья.

Слушайте. Вокруг столько негатива, и он безумно надоел. Давайте жить дружно.

Манукян пожелал российским звёздам обрести всё то, чего им не хватало в жизни.

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