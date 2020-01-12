В Тегеране митинг памяти жертв авиакатастрофы закончился беспорядками

Полиция разогнала участников акции

Меджлис Ирана проведёт специальное заседание по вопросу о катастрофе украинского самолёта под Тегераном. Слушания пройдут в закрытом режиме. Накануне иранские военные признали факт поражения пассажирского "Боинга" своей зенитной ракетой. В ошибке обвиняют провокации со стороны США.

Тем временем в самой иранской столице полиция разогнала антиправительственный митинг. Акция памяти жертв авиакатастрофы начиналась вполне мирно. Люди несли цветы и зажигали свечи перед фотографиями погибших. Правда, в руках у многих изначально были плакаты о том, что ложь убивает. Хотя власти Ирана довольно быстро заявили: украинский самолёт был сбит их военными, и это трагическая случайность, некоторые считают: признание было сделано слишком поздно, и всей правды им не говорят.

Поминальные мероприятия довольно быстро переросли в политическую демонстрацию. Чтобы предотвратить беспорядки, полиция довольно быстро разогнала участников митинга. В ходе демонстрации был задержан британский посол, правда, через несколько часов его отпустили. Дипломату предъявили обвинение в организации протестов и подстрекательстве. МИД Великобритании раскритиковал действия иранской полиции, назвав задержание посла грубым и безосновательным нарушением международного права. Посол все обвинения отрицает.

А вот американский лидер попытки вмешательства в дела другого государства даже не скрывает. Дональд Трамп опубликовал сообщение о поддержке протестующих в Иране. Причём и на английском, и персидском языках. США объявили о планах усилить изоляцию Ирана, дипломатическую и экономическую. Формальный повод - иранские атака на американские базы в Ираке. На том, что это был ответ на убийство одного из первых лиц исламской республики, по сути, руководителя всего силового блока, в Вашингтоне внимания предпочитают не акцентировать. Из-за океана санкциями грозят и Ираку.

В США считают, что при выводе войск из этой страны Иран сможет получить часть средств, а Вашингтон не хочет этого допустить. Поэтому грозит Багдаду лишить его доступа к хранящимся в Штатах средствам, полученным от продажи нефти, сообщает "ТВ Центр".

В самом Ираке не прекращаются акции протеста. Жители не хотят, чтобы их страна стала ареной боевых действий для США и Ирана и требуют прекращения иностранного вмешательства. После освещения такого митинга в одном из иракских городов был убит видеооператор, снимавший материалы для агентства, входящего в международную сеть российского медиахолдинга RT.

Между тем, власти Ирана обещают оказывать всевозможное содействие расследованию авиакатастрофы, а также наказать виновных и выплатить компенсации пострадавшим. Правда, напоминают: к трагедии привёл авантюризм США, усиливших напряжение в регионе. Сами американцы, сбив в 1988 году иранский пассажирский самолет, и вовсе позже наградили орденом командира крейсера, с которого была запущена ракета. Украина, уничтожив во время учений в 2001 году российский Ту-154 долгое время открещивалась от инцидента и так и не выплатила всех компенсаций.

В Европе, сочувствуя жертвам нынешней авиакатастрофы, заявляют: признание Ирана - важный шаг навстречу. Киев так же ведёт цивилизованный диалог с Тегераном. Решать вопросу дипломатическим путем, похоже, не хочется одному Вашингтону.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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