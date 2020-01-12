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Где в России можно покататься на собачьих упряжках

14:42
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Это развлечение притягивает туристов со всего мира

Атмосфера русского Севера и главное развлечение - катание на собачьих упряжках - привлекают туристов со всего мира в Архангельскую область, на родину Михаила Ломоносова. В местном питомнике живёт около 30-ти собак породы хаски. Невероятно выносливые, красивые и общительные, они дарят гостям незабываемые эмоции.

И у зарубежных гостей, и у местных туристов в питомнике ломаются стереотипы. Спортивные, то есть беговые хаски, аляскинские вовсе не светлые и пушистые, а чёрные, гладкошёрстные. Собаки этой породы – сверхвыносливые. Развивают скорость до 30 километров в час. За собой тащат по снегу нарты – специальные сани.

"Упряжка хаски на полной скорости преодолевает перегоны около 20 километров. При этом собаки везут не только погонщика, но и до 200 килограммов груза. Обычно это палатка, еда и топливо. Ведь ночевать во время продолжительных маршрутов приходится на снегу.

Двоюродные братья аляскинских - пушистые хаски бело-серого окраса с голубыми глазами – это порода сибирская.  Они тоже рады пробежать в упряжке по тропе. Но чаще в вольере просто обнимаются с гостями. В новогодние праздники у четвероногих предельно плотный график, сообщает "ТВ Центр".

И всё-таки главная страсть и собак, и их владельцев - соревнования. На исходе туристического сезона запланированы два спортивных пробега – в России и Финляндии. В марте в Скандинавии архангельской упряжке предстоит преодолеть 150-километровый маршрут.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

 

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Собачья упряжка
Собачья упряжка
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Сибирский хаски
Сибирский хаски
Сибирские хаски
Сибирские хаски
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