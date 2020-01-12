ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

13:31
  • воскресенье
  • 12 января 2020

В надзорном ведомстве работают 50 тысяч человек

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Сейчас в надзорном ведомстве трудятся более 50 тысяч человек. Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин, отметив их верность своей высокой миссии - защите верховенства закона, интересов граждан и государства. А генеральный прокурор Юрий Чайка в своём поздравлении подчеркнул высокий профессионализм коллег. (СНХ)

"Международная ассоциация прокуроров, которая объединяет уже 177 стран, присвоила статус своего первого постоянно действующего регионального представительства именно российскому офису в Санкт-Петербурге", - отметил Чайка.

По его мнению, это говорит о высоком авторитете российской прокуратуры на мировой правовой арене. Генпрокурор поблагодарил всех работников прокуратуры за ежедневный труд и верное служение закону.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.