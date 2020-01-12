Путин поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

В надзорном ведомстве работают 50 тысяч человек

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Сейчас в надзорном ведомстве трудятся более 50 тысяч человек. Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин, отметив их верность своей высокой миссии - защите верховенства закона, интересов граждан и государства. А генеральный прокурор Юрий Чайка в своём поздравлении подчеркнул высокий профессионализм коллег. (СНХ)

"Международная ассоциация прокуроров, которая объединяет уже 177 стран, присвоила статус своего первого постоянно действующего регионального представительства именно российскому офису в Санкт-Петербурге", - отметил Чайка.

По его мнению, это говорит о высоком авторитете российской прокуратуры на мировой правовой арене. Генпрокурор поблагодарил всех работников прокуратуры за ежедневный труд и верное служение закону.

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