В Абхазии назначены повторные выборы президента

Решение Центризбиркома понравилось не всем

Центризбирком Абхазии определил дату повторных президентских выборов: голосование пройдёт 22 марта. Решение было принято ЦИК после того как итоги предыдущего волеизъявления были аннулированы Верховным судом. Этого требовали сторонники оппозиции, которые третий день удерживают офис администрации президента.

В пресс-службе главы Абхазии уже заявили, что вердикт суда будет обжалован, а если выборы всё же состоятся действующий лидер будет баллотироваться вновь., сообщает "ТВ Центр".

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