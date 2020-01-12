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Меган Маркл нашла престижную работу после отречения от королевской семьи

17:36
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Жена принца Гарри подписала контракт с известной компанией

Меган Маркл после громкого заявления по поводу отречения от королевской семьи решила вернуться в кино. До свадьбы с принцем Гарри она активно снималась в кино и сыграла более чем в 10 фильмах.
Британцы в шоке от решения Гарри и Меган уйти из семьи

Актриса уже подписала контракт с компанией Disney, пишет The Times. Правда, речь идёт не о съёмках в художественных картинах, а об озвучивании мультфильмов. Да и гонорары пойдут не на жизнь, а на благотворительность, в частности, на защиту слонов от браконьеров.

Британская газета утверждает, что идея Маркл была воспринята неодобрительно у остальных членов королевской семьи. Напомним, после объявления об отказе от привилегий королевской семьи, Меган и Гарри заявили, что теперь будут жить попеременно в Великобритании, США и Канаде. Это решение супругов сильно опечалило и разочаровало королеву Елизавету II.

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