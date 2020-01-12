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Россияне смогут забрать у государства пенсионные накопления

16:38
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Правительство готовит новую схему социальных выплат

В России готовится новая пенсионная реформа. Речь идёт о создании схемы, согласно которой у работника будет выбор - получить сразу все свои накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план. Подробности сообщил в интервью "Российской газете" первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
В России с 1 января выросли пенсии

Документ, изменяющий схему пенсионного обеспечения, готовится внести в Госдуму правительство. Новый план рассчитывается на 15–20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться ещё на два года.

Напомним, что с 1 января 2020 года была проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам. Также объявлено об увеличении социальных пособий военным пенсионерам. В ближайшие три года на эти цели будет выделено 113 миллиардов рублей.

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