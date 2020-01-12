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Всеобщая забастовка во Франции: страна погружается в хаос

15:17
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Впереди - топливный кризис

Около 150 тысяч человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции. Из них более 20 тысяч - в Париже. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел. Манифестации, беспорядки и столкновения с полицией не прекратились даже после того как правительство заявило о готовности пойти на уступки.
В Париже во время акции протеста пострадал полицейский

В самый разгар демонстрации правительство опубликовало открытое письмо к профсоюзам: кабинет министров Эммануэля Макрона идёт на уступку, убирая из проекта реформы самый критикуемый пункт об увеличении общего возраста выхода на пенсию до 64 лет. Но даже получив эту новость, манифестация не закончилась.

Бескомпромиссное противостояние уже побило все рекорды.  38 дней - самая долгая забастовка в новейшей истории страны. Все это время с перебоями работает общественный транспорт.  В Париже хоть и открыли все линии метро, но вот пригородные электрички до сих пор ходят с огромными перерывами.  А теперь к забастовке присоединились сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий. И если производство бензина будет остановлено надолго - стране вполне может грозить топливный кризис, сообщает "ТВ Центр".

Удастся ли уступкам, предложенным правительством, погасить кризис внутриполитический - пока вопрос. Ряд профсоюзов решение кабмина одобрили и теперь готовы обсуждать проект реформы вместе с правительством. Но два самых крупных объединения по-прежнему настаивают на полном отказе от законопроекта. И уже назначили новую дату для очередных акций протеста.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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