В "Газпроме" сделали оптимистическое заявление по "Северному потоку - 2"

Газопровод скоро достроят

Россия сможет сама достроить газопровод "Северный поток - 2", но для этого понадобится время. Как рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" глава "Газпрома" Алексей Миллер, у России нет технологических препятствий, чтобы достроить газопровод.

Совместный российско-европейский проект застопорился после того, как в декабре 2019 года США ввели в действие очередной пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры касались газопровода и распространялись, в том числе, на иностранные компании, участвующие в его строительстве.

В итоге судно-трубоукладчик компании Allseas Group SA было вынуждено прекратить строительство. Из-за этого ввод в действие газопровода, намечавшийся на конец 2019 года, пришлось отложить.

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