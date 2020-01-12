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Путин передаст Трампу приглашение Асада посетить Дамаск

17:00
  • воскресенье
  • 12 января 2020

Президент Сирии ждёт в гости главу Белого дома

Владимир Путин предложил Башару Асаду позвать Дональда Трампа в Дамаск и пообещал передать ему приглашение. Отрывок разговора президентов России и Сирии показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Диалог состоялся во время недавнего блиц-визита российского лидера в Сирию.
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Беседа прошла в церкви, Путин и Асад говорили об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. Башар Асад пошутил: "Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет всё нормально". Пригласите, он приедет", - ответил Путин. Президент Сирии выразил готовность принять у себя в Дамаске главу Белого дома, на что Путин пообещал: "Я ему передам".

Владимир Путин посетил Дамаск на Рождество. Визит не был анонсирован пресс-службой Кремля. В столице Сирии президент встретился с Башаром Асадом и побывал в командном пункте российских ВКС.

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