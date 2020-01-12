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В Москве из окна выпала известная модель

19:17
  • воскресенье
  • 12 января 2020

У девушки сломаны ноги

В Москве из окна жилого дома выпала российская модель, 21-летняя Ксения Пунтус. Её обнаружил в кустах дворник. На девушке было минимум одежды, у неё были сломаны ноги, а позже врачи диагностировали у модели тяжёлую травму головы.
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По сообщениям некоторых СМИ, Пунтус была в гостях у Андрея Бакова – 19-летнего внука режиссёра Никиты Михалкова, сына актрисы Анны Михалковой. Сейчас Ксения находится в Боткинской больнице.

Молодой человек рассказал полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал. В Боткинской больнице корреспонденту РИА Новости сообщили, что  Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации.

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