Рената Литвинова попала под машину в свой день рождения

Актриса получила лёгкие травмы

Актриса Рената Литвинова в свой день рождения попала под машину. По сообщения телеграм-канала Mash, Литвинова прогуливалась по центру столицы и у ресторана "Макдональдс" на неё наехал автомобиль.

У актрисы повреждены рука и нога. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь. "На Ренату наехали, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила незначительные травмы. После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь", - рассказала ассистентка актрисы Анастасия.

Ренате Литвиновой 12 января исполнилось 53 года. Она известна своими ролями в фильмах "Небо.Самолёт.Девушка", "Мне не больно", "Про любовь". В её творческом активе есть и режиссёрские работы: "Богиня: как я полюбила", "Последняя сказка Риты" и другие.

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