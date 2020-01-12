Путин и Макрон обсудили сложную ситуацию вокруг Ирана

Лидеры государств призвали к сдержанности

Президенты России и Франции обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана. В последние дни она резко обострилась. Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили необходимость проявления сдержанности всеми сторонами, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств говорили также об урегулировании в Донбассе и о положении дел в Сирии. Стороны условились о продолжении личных контактов.

Напомним, что в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января обстрелял американские базы в Ираке. Через несколько часов после ракетного удара по территории Ирака иранские силы ПВО сбили по ошибке пассажирский самолёт украинской авиакомпании, погибли 176 человек. Дональд Трамп на следующий день объявил о введении новых санкций против Ирана.

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