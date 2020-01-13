ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван вероятный сменщик Хаджимбы на посту президента Абхазии

08:16
  • понедельник
  • 13 января 2020

Лидер абхазской оппозиции предположил, кто временно возглавит республику

Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии. Документ об уходе в отставку был подписан вечером в воскресенье и направлен в парламент, который должен рассмотреть заявление главы республики, передает "ТВ Центр".

Решение принято для сохранения стабильности в стране. Кто станет временно исполняющим обязанности президента и будет ли Хаджимба участвовать в повторных выборах, пока неизвестно.

Как сообщил РИА Новости лидер абхазской оппозиции, депутат парламента республики Аслан Бжания, исполнять обязанности президента будет премьер Валерий Бганба.

В минувшую пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Судебные заседания проходили на фоне протестов оппозиции, во время которых часть митингующих прорвалась в здание администрации президента. Тогда Совбез Абхазии не исключал возможности введения чрезвычайного положения в стране, а парламент призвал Хаджимбу уйти в отставку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Штурм администрации президента Абхазии
Штурм администрации президента Абхазии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.