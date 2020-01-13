Назван вероятный сменщик Хаджимбы на посту президента Абхазии

Лидер абхазской оппозиции предположил, кто временно возглавит республику

Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии. Документ об уходе в отставку был подписан вечером в воскресенье и направлен в парламент, который должен рассмотреть заявление главы республики, передает "ТВ Центр".

Решение принято для сохранения стабильности в стране. Кто станет временно исполняющим обязанности президента и будет ли Хаджимба участвовать в повторных выборах, пока неизвестно.

Как сообщил РИА Новости лидер абхазской оппозиции, депутат парламента республики Аслан Бжания, исполнять обязанности президента будет премьер Валерий Бганба.

В минувшую пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Судебные заседания проходили на фоне протестов оппозиции, во время которых часть митингующих прорвалась в здание администрации президента. Тогда Совбез Абхазии не исключал возможности введения чрезвычайного положения в стране, а парламент призвал Хаджимбу уйти в отставку.

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