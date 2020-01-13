Террористы держат в страхе жителей поселка в Сирии

В любой момент по Захре могут ударить не только минометы, но и уже и системы залпового огня

На окраинах сирийского Алеппо, где проходит граница Идлибской зоны деэскалации, усилились атаки боевиков. Поступают сообщения, что террористы перебросили в район несколько реактивных установок. На линии фронта оказался поселок Захра, есть жертвы.

Центр Алеппо. Разбитые подъезды и окна в домах. На тротуаре - воронки. В ответ на предложение сирийских властей и Центра примирения о временном прекращении огня боевики выпустили по городу 25 самодельных мин.

"К нам привезли четырех человек. Двое скончались. Двое - дети с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, осколки попали в головы , лицо и шею. Один ребенок в критическом состоянии. Второго сейчас оперируют у него осколочное ранение в грудь", - сказал заведующий хирургическим отделением госпиталя аль-Джама в Алеппо Манаф Шербарджи.

Всего за полчаса, что продолжался артналет, погибли три человека и ранены 12. Под огнем террористов оказались одновременно четыре района Алеппо и пригородный поселок Захра. Позиций сирийской армии поблизости от многоэтажек нет. Только мирные жители. Вслед за минометным огнем дома обычных людей в Захре начали обстреливать из пулеметов и снайперских винтовок.

Откуда прилетают снайперские пули и осколки, Омар, как и все местные мальчишки, знает не хуже взрослых. Пока ведет нас разбитыми коридорами, объясняет, напротив каких окон лучше не появляться. В его поселке сгоревшие от мин боевиков квартиры есть в каждом доме.

Угловая квартира Варфы простреливается со всех сторон. Старый матрас на балконе как решето пробит пулями. Огневые точки террористов в домах напротив хорошо видны. Женщина вешает в проемах детские вещи. Как бы пытаясь объяснить боевикам - солдат здесь нет. Но бесполезно.

"Боевики убили моего мужа. Он погиб, когда они стреляли минами. Осколок попал ему в голову. У меня осталось семь детей. Я очень за них боюсь", - рассказала местная жительница Варфа.

Поселок Захра на осадном положении уже шесть лет. Боевики неоднократно пылись его захватить. Подрывали на окраинах заминированные машины. Пробивали брешь в линии обороны сирийской армии и переходили в наступление. Но каждый раз их отбрасывали обратно.

До войны это был самый богатый и респектабельный пригород. Его еще называли "Алеппской Рублевкой". Сегодня это самый опасный район Сирии. По одну сторону дороги жилые дома. По другую - фронтовой вал. Позиции боевиков отсюда в 200 метрах.

Во дворах - газовые баллоны - очень опасные. Попасть ими в армейские укрепления сложно. Все же самоделка для прицельного огня не годится. Поэтому террористы бросали их в поселок наобум.

"Боевики стреляют по женщинам и детям, почти каждый день люди гибнут, поэтому те, кто уехали, бояться возвращаться", - заявил местный житель Фади Ибрагим.

Люди в поселке живут в страхе. Сирийские солдаты говорят, что в этот район террористы перебросили из Идлиба несколько реактивных установок. А это значит, что в любой момент по Захре могут ударить не только минометы, но и уже и системы залпового огня.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр". Сирия.

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