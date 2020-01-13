В Москве пройдут переговоры враждующих сторон Ливии

Как ожидается, они подпишут соглашение о прекращении огня

В Москве в понедельник может быть подписано соглашение о прекращении огня противоборствующими сторонами ливийского конфликта. Как заявил глава контактной группы России по Ливии Лев Деньгов, в столицу приедет премьер-министр официально признанного правительства страны Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар - он представляет восток Ливии. Неизвестно, будут ли они участвовать в прямых переговорах. Но по отдельности они встретятся с российским руководством и делегацией Турции. В Ливии с воскресения действует перемирие - оно стало ответом на мирную инициативу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перемирие соблюдается - и это главное достижение на текущий день. Ещё в середине недели на западе Ливии шли довольно серьёзные бои - в районе Сирта и, прежде всего, Триполи. Мирную инициативу предложили 8 января президенты России и Турции. С большим трудом, но стороны вышли на договорённости о прекращении огня. Начало положило официальное заявление представителя Ливийской Национальной армии.

"Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил объявляет о прекращении огня в Западном регионе с нуля часов 12 января при условии, что противоположная сторона будет также соблюдать режим прекращения огня в это время. На любое нарушение этого перемирия ответ будет суровым", - сказал бригадный генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

Вслед за этим о прекращении боевых действий объявила и другая сторона конфликта - Правительство национального согласия Ливии, базирующееся в Триполи. Но отсылку сразу сделали не к противоборствующей стороне, а к политическим посредникам.

"В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января... Предложенные обеими сторонами военные комитеты должны незамедлительно начать работу по выработке мер, гарантирующих поддержание перемирия под патронажем Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении ПНС Ливии.

Войска Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара остановили продвижение. Но уже в течение дня обвинили противоборствующую сторону в нарушении перемирия. Сообщили об атаках по нескольким направлениям и обстрелах своих позиций, в том числе с применением артиллерии. Арабские медиа сообщали о боестолкновениях в районах нефтехранилищ и международного аэропорта под Триполи, который, впрочем, не работает с самого начала конфликта. Другая сторона также пожаловалась на миномётные обстрелы в районе Салах-эд-Дина. Но, так или иначе, линия фронта стабилизировалась. Войска Хафтара, в минувший понедельник взявшие под контроль крупный город Сирт, продвижение прекратили. Сейчас город контролирует 302-й специальный батальон Национальной армии.

"Я поздравляю ливийский народ с возвращением города Сирта, сердца нашей Родины. Что касается общей ситуации, то она, слава Богу, отличная. Мы обеспечиваем безопасность и реструктуризацию объектов проекта "Искусственная река". Сейчас мы находимся в штаб-квартире по эксплуатации и техническому обслуживанию водохранилища Аль-Карадабия в Сирте", - сказал командующий спецбатальоном Ливийской национальной армии Мохамед Блаш.

"Искусственная река" - это проект по снабжению страны пресной водой, который начал ещё Муаммар Каддафи. Завершить его не удалось, а в результате вторжения международной коалиции оказалась разрушена вся страна. В республике сложилась ситуация двоевластия, которая приводит к периодическим военным обострениям. Правительство национального согласия в Триполи пригласило турецкие войска. 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке своего контингента, подчеркнув, что главная задача - координация ситуации, в боевых действиях турецкий отряд участвовать не будет. В воскресенье Эрдоган принял в своей резиденции главу ПНС Фаиза Сараджа. Переговоры прошли в закрытом режиме. Известно лишь, что ПНС хочет, чтобы войска фельдмаршала Хафтара не просто остановились, а отошли на исходные позиции. И вот это будет крайне трудно согласовать. А в Москву на переговоры прибыл представитель другого ливийского лагеря - Агила Салех Иса. Спикер парламента Ливии - в рамках официального двухдневного визита в Россию будет обсуждать перспективы наступившего в Ливии перемирия.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"