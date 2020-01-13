"Черная пурга" парализовала Норильск (видео)

Во многих российских регионах уже несколько дней не прекращается метель

В Анадыре из-за сильной метели нарушена работа аэропорта. Отменены почти все местные рейсы. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Закрыты образовательные учреждения.

Осадки и резкое похолодание и в Красноярском крае, передает "ТВ Центр". Уже несколько дней в Норильске парализовано движение транспорта, на дорогах - многочисленные ДТП. Виной всему - непрекращающаяся метель, которую в народе уже окрестили "черной пургой".

В Челябинской области МЧС распространила штормовое предупреждение. Жителей просят не парковать автомобили около рекламных конструкций, деревьев и ЛЭП, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Атлантический циклон принес дождь со снегом и штормовой ветер в Оренбуржье, Татарстан и Нижний Новгород. В Астрахани на уборку улиц направлена вся техника коммунальных служб и водоканала.

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