Сотовые операторы начали повышать цены

На этой неделе рост ощутят клиенты двух компаний

Компании "Мегафон" и "Вымпелком" объявили о росте стоимости тарифов в январе.

С 13 января "Мегафон" повышает стоимость архивных тарифов. Как объяснили в компании, такой шаг вызван увеличением спроса на услуги сотовой связи. В пресс-службе оператора заверили, что рост цен коснется небольшого числа клиентов.

Тарифы "Вымпелкома" станут дороже с 16 января, передает РИА Новости. В компании эту меру назвали вынужденной. Она связана с возросшими расходами на развитие инфраструктуры и на реализацию требований законодательства. В последнем случае имеются в виду "пакет Яровой" и закон об устойчивом рунете.

В МТС и Tele2 пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее "Известия" писали со ссылкой на аналитическое агентство Content Review, что в 2020 году россияне будут платить за мобильную связь на 15-25% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что пакет антитеррористических законов, который в народе называют "пакетом Яровой", вступил в силу с октября 2018 года. Он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о всех разговорах и переписках клиентов. Закон об устойчивом рунете, вступивший в силу в ноябре 2019 года, нацелен на защиту отечественного сегмента интернета от угроз из-за рубежа.

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