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Австрия осудила санкции США против "Северного потока - 2"

08:31
  • понедельник
  • 13 января 2020

МИД счел эти действия неприемлемыми

Австрия раскритиковала решение США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".
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Позицию страны высказал глава МИД Александер Шалленберг. Экстерриториальное действие санкций недопустимо, считает он.

"Это неприемлемо", - цитирует Шалленберга "Газета.Ru".

Позиция Вашингтона исходит исключительно из экономических соображений, в то время газопровод  способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Киева, уверен дипломат.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент строительство газопровода практически завершено, однако точные сроки ввода в эксплуатацию назвать сложно из-за введенных в декабре 2019 года американских санкций.

Президент США Дональд Трамп потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. В итоге судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas Group SA было вынуждено прекратить строительство.

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