Травмированную Литвинову заметили в ресторане после ДТП

Актриса пристыдила виновницу аварии

Российская актриса Рената Литвинова решила отпраздновать свой день рождения, несмотря на полученную в ДТП травму.

Для торжества она выбрала ресторан "Белуга", расположенный в отеле "Националь" в центре Москвы, пишет "Газета.Ru".

Подруга Литвиновой Ксения Собчак выложила в Instagram видео, на котором именинница с улыбкой на лице отмечает свой праздник. В кадр также попала нога актрисы, на которой виднеется огромный синяк.

Заметившие отмечающую Литвинову фанаты поспешили поинтересоваться ее самочувствием и попросили сделать совместное фото, однако артистка отказалась, сославшись на аварию, передает РЕН ТВ.

"Не в порядке, поэтому и не хочу фотографироваться", - ответила Литвинова на вопрос о своем самочувствии, извинившись перед поклонником.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова в свой день рождения попала в ДТП на Тверском бульваре – пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу актрису сбила 28-летняя девушка на Mercedes. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и зашили подбородок.

"Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая) Я сказала девушке, которая была за рулем: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения", - прокомментировала произошедшее актриса.

Ренате Литвиновой 12 января исполнилось 53 года. Она известна своими ролями в фильмах "Небо.Самолет.Девушка", "Мне не больно", "Про любовь". В ее творческом активе есть и режиссерские работы: "Богиня: как я полюбила", "Последняя сказка Риты" и другие.

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