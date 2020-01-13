Режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" скончался в США

Он на несколько месяцев пережил свою жену

Режиссер Константин Бромберг, который в 90-х годах уехал из России, умер в Детройте в возрасте 80 лет.

13 января режиссер и сценарист Михаил Идов сообщил, что Бромберга не стало два дня назад. Причина смерти не уточняется.

Идов назвал Бромберга неотъемлемой частью российского кино. Он напомнил, что режиссер давно отошел от дел. "В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", - рассказал Идов в Facebook.

В комментариях к посту знакомая Бромберга написала, что в США он жил с дочерью и женой. Супруга скончалась в ноябре прошлого года.

Константин Бромберг родился в Харькове. В 1965 году он окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.

Бромберг занимал должность художественного руководителя студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран". Он снял шесть картин. Наибольшую популярность ему принесли фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи".

В 1990-х годах Бромберг руководил студией детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". Затем он вместе с семьей переехал в США.

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