Иран попросил Трампа "не позорить" персидский язык

Ранее американский лидер обратился к иранскому народу

Командующий иранского Корпуса стражей исламской революции принёс извинения за сбитый украинский самолёт. Выступая в парламенте, генерал подчеркнул, что произошла ошибка. Вместе с тем он отметил: "Мы все были в атмосфере войны. Той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух".

Пассажирский Boeing был сбит в среду рано утром. В субботу Тегеран признал свою ошибку. Президент Хасан Роухани заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Авиакатастрофа в которой погибли 176 человек стала роковой кульминацией обострения отношений между Ираном, Ираком и США - после убийства по приказу Дональда Трампа иранского генерала Сулеймани в аэропорту Багдада. В ответ Исламская Республика подвергла обстрелу расположенные в Ираке американские объекты. Очередную атаку на базу "Балад" неизвестные совершили в воскресенье. Госсекретарь Майк Помпео, заявил, что этот удар - нарушение суверенитета Ирака, и потребовал от правительства привлечь виновных к ответственности. При этом в Ираке остаются американские военные, несмотря на то, что парламент страны проголосовал за вывод всех иностранных войск со своей территории.

Такая дипломатия им не нужна! Рядом с британским посольством в Тегеране десятки протестующих. Организаторы акции - движение "Басидж" - ополченцы Корпуса Стражей Исламской Республики. Их задача следить за порядком и соблюдением религиозных норм. Собравшиеся жгут флаги и требуют закрыть посольство.

- Единственное, что мы получили от британской дипмиссии в нашей стране - это вмешательство во внутренние дела и поддержку беспорядков.

С протестующими согласны и некоторые иранские парламентарии. Любое вмешательство во внутренние дела сейчас может иметь необратимый эффект. Ситуация в стране сложная, не говоря уже о внешнем давлении на Тегеран.

"Каждый раз, когда случается что-то плохое, это не обходится без посла этой злой страны Великобритании. Он - хитрый лис. Накануне его видели на митинге и задержали. Я не понимаю, зачем глава нашего МИД с ними любезничает. С Великобританией надо разговаривать жестко", - сказал депутат парламента Ирана Хоссейн-Али Шахрияри.

Тот самый "хитрый лис" и посол "злой страны Великобритании" - глава дипмиссии Роберт Макэр. Имеет привычку прогуливаться в местах проведения несанкционированных антиправительственных демонстраций. А еще очень любит поговорить с протестующими. По мнению которых, одного лишь признания Ираном своей вины за сбитый украинский Boeing недостаточно.

У здания университета Амира Кабира протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и жгли портреты убитого генерала Сулеймани. Кто-то явно пытается "расшатать ситуацию" хорошо знакомыми приемами, поясняют эксперты.

Вот на этом мероприятии господин Макэр и был замечен. В толпе стражи порядка заметили подозрительного иностранца. Как им показалось, он пытался координировать действия толпы. Мужчину задержали, установили его личность, после чего отпустили.

"Могу подтвердить, что я не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пришел на мероприятие, которое позиционировалось как посвященное памяти погибших на рейсе PS752. Нормальное желание отдать дань памяти, некоторые из жертв были британцами. Я хотел уйти через пять минут после того, как люди начали что-то скандировать, но был задержан стражами порядка на полчаса", - прокомментировал дипломат.

Британский посол просто перепутал мероприятия, а стражи порядка не признали дипломата - досадное недоразумение, с кем не бывает. Объясняться Макэру, правда, придется в иранском МИД, куда дипломата уже вызвали для обстоятельной беседы. Лондон возмущен.

"Дипломатические представительства, которые мы имеем в том числе в Иране, играют важную роль. Премьер-министр говорил с президентом Роухани на этой неделе. Мы хотим убедиться, что продолжаем играть свою роль в переговорах с Тегераном, способствуя деэскалации ситуации", - сообщил министр безопасности Великобритании Брэндон Льюис.

Недоволен в знак солидарности и Берлин, а Вашингтон вообще требует публичных извинений за задержание посла другого государства. Президент Трамп в Twitter поддерживает протестующих, для чего даже перешел на фарси. "Америка с Вами, Ваша смелость вдохновляет", - обратился президент и к иранским властям.

"Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи человек - мир это видит. Что более важно, видят и в США. Откройте доступ в интернет и разрешите журналистам свободно передвигаться по стране! Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!" – написал Трамп.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал американского лидера Дональда Трампа "не позорить" персидский язык своим обращением к нему. "Руки и языки, запачканные угрозами, санкциями и террором в отношении иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык", — заявил представитель ведомства.

Цель американцев - добиться максимальной экономической и политической изоляции Тегерана, пояснили в Госдепе. Европа в комментариях сдержана. Ту же ядерную сделку Германия, Великобритания и Франция все еще намерены сохранить. О том, что американская администрация открыто поддерживает протестующих, заявил и глава Пентагона. Марк Эспер, кстати, не видел доказательств планов Ирана атаковать посольства США, а они якобы стали причиной убийства генерала Сулеймани. Об ответном иранском ракетном ударе, как рассказал в воскресенье телеканал CNN, американские военные тоже знали. Ирак предупредил, а потому за два с половиной часа до атаки люди укрылись в бункере. Вашингтон готов к диалогу с Тегераном без всяких предварительных условий.

"Это все еще законное правительство Ирана. Я говорил, и президент неоднократно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, серию шагов, благодаря которым Иран станет лучше", - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Видимо, исключительно, в американском понимании. К такой риторике Тегеран давно привык. Внутри страны сейчас заняты расследованием трагедии с украинским Boeing. Для этого создадут правительственную рабочую группу. Вместе с украинской стороной она займется в том числе и разработкой механизма компенсаций семьям погибших.

Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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