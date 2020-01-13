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Мария Миронова показала совместное фото сыновей от разных браков

09:28
  • понедельник
  • 13 января 2020

Между мальчиками разница в 27 лет

Российская актриса Мария Миронова впервые показала младшего сына, родившегося 3,5 месяца назад.

Артистка опубликовала фото, на котором ее старший сын от первого брака, 27-летний Андрей, держит младенца Федора, рожденного уже в четвертом браке.

"Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность? Камень в их огород!" - подписала фотографию Миронова.

Актрису ничуть не смущает ни большая разница в возрасте между братьями, ни тот факт, что она родила в 46 лет.

"Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: "Ты с ума сошла. Так рано ребенок". Сейчас, когда мне 46, тоже много народу крутило пальцем у виска. У меня получилось так, и я безумно счастлива", - цитирует Миронову "Экспресс-газета".

Поклонники с восхищением отреагировали на редкий кадр. Многие заметили, что Андрей очень похож на своего знаменитого деда – Андрея Миронова. К слову, молодой человек тоже выбрал сцену и сейчас играет в театре имени Евгения Вахтангова.

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