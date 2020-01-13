"Я не сожалею": Гузеева завещала все имущество детям

Ее не пугают истории про неблагодарных детей

Телеведущая Лариса Гузеева написала завещания, оставив свое состояние детям - 28-летнему Георгию и 19-летней Ольге.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" переписала имущество на детей. При этом ее не пугают разговоры о том, что неблагодарные отпрыски часто бросают пожилых родителей на произвол судьбы.

"Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила. Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать [грехи]. Я не сожалею. Я все отписала на детей", - цитирует Гузееву kp.ru.

60-летняя телеведущая живет в браке с Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. При этом она не исключила, что встретит новую любовь. "Даже если так случится, что если с молодыми замучу, все детям. Это правильно", - отметила она, говоря о завещании.

Добавим, что сын Гузеевой недавно женился на девушке по имени Анна. Дочь ведущей больше года встречается с молодым человеком, которого зовут Алексеем. По данным СМИ, Гузеева ладит как с детьми, так и с их вторыми половинками.

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