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"Я не сожалею": Гузеева завещала все имущество детям

09:47
  • понедельник
  • 13 января 2020

Ее не пугают истории про неблагодарных детей

Телеведущая Лариса Гузеева написала завещания, оставив свое состояние детям - 28-летнему Георгию и 19-летней Ольге. 
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Ведущая шоу "Давай поженимся!" переписала имущество на детей. При этом ее не пугают разговоры о том, что неблагодарные отпрыски часто бросают пожилых родителей на произвол судьбы. 

"Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила. Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать [грехи]. Я не сожалею. Я все отписала на детей", - цитирует Гузееву kp.ru

60-летняя телеведущая живет в браке с Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. При этом она не исключила, что встретит новую любовь. "Даже если так случится, что если с молодыми замучу, все детям. Это правильно", - отметила она, говоря о завещании. 

Добавим, что сын Гузеевой недавно женился на девушке по имени Анна. Дочь ведущей больше года встречается с молодым человеком, которого зовут Алексеем. По данным СМИ, Гузеева ладит как с детьми, так и с их вторыми половинками. 

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