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На Шри-Ланке сел самолет с мертвыми пассажирами

09:53
  • понедельник
  • 13 января 2020

Экипаж сделал все возможное

Летевший из Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт Сурабая (Индонезия) самолет вынужденно сел в воздушной гавани Бандаранаики (Шри-Ланка) из-за смерти двух пассажиров на борту.

Как сообщает ColomboPage, во время полета два пассажира из Индонезии – мужчина и женщина – резко почувствовали себя плохо, и экипаж корабля принял решение запросить посадку в Бандаранаике.

Лайнер благополучно сел, однако к моменту приземления пассажиры были уже мертвы. Что именно с ними произошло, издание не сообщает.

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