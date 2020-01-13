На Шри-Ланке сел самолет с мертвыми пассажирами

Экипаж сделал все возможное

Летевший из Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт Сурабая (Индонезия) самолет вынужденно сел в воздушной гавани Бандаранаики (Шри-Ланка) из-за смерти двух пассажиров на борту.

Как сообщает ColomboPage, во время полета два пассажира из Индонезии – мужчина и женщина – резко почувствовали себя плохо, и экипаж корабля принял решение запросить посадку в Бандаранаике.

Лайнер благополучно сел, однако к моменту приземления пассажиры были уже мертвы. Что именно с ними произошло, издание не сообщает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"