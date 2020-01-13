Старый Новый год: традиции и запреты

Почему нельзя давать в долг и нужно есть свинину

В ночь с 13 на 14 января наступит Старый Новый год - прекрасный повод отметить волшебную ночь во второй раз.

Дополнительный праздник получился из-за смены летоисчисления. В XVII веке Петр I перенес празднование нового года в России с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. В 1918 году нашла страна перешла на летоисчисление по григорианскому календарю, который отстает от юлианского на 13 дней. С тех пор и появилась традиция отмечать начало года 1 января по новому стилю и 14 января по старому стилю.

Раньше 14 января наши предки отмечали день святого Василия. Хозяйски обязательно ставили на стол свиное мясо, именно по этой причине на Старый Новый год до сих пор принято делать блюда из свинины.

Традиционно на праздник готовится щедрая кутья. Чем интереснее будет начинка, тем больше денег появится в кошельке. Главное правило праздничного застолья - изобилие блюд, в этот день стоит быть щедрым, угощать и близких, и соседей.

14 января не следует заниматься домашней уборкой, выносить мусор. Лучше больше отдыхать и отмечать этот праздник в уютной компании. Не стоит вспоминать о прошлых обидах, давать денег в долг, а также решать глобальные финансовые вопросы. Их лучше отложить на потом.

Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января. Например, загадать желание, отправить поздравления, пожелать добра и благополучия близким, подарить им подарки.

Знаковым этот день является и для погоды. Если 14 января пойдет снегопад, это значит, что весной снег будет лежать очень долго. Ветер – к жаркому лету, звездное небо – к богатому урожаю.

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