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Как восстановить печень после новогоднего застолья

10:24
  • понедельник
  • 13 января 2020

Именно этот орган страдает больше всех

Диетолог назвала три продукта, способных восстановить печень после новогоднего и рождественского застолий.

Этот орган больше всех страдает от обилия спиртных напитков и жирной пищи в праздники. Чтобы восстановить активность детоксикационных ферментов, следует включить в рацион тыкву, а также ее семечки.

Не менее полезна для печени курага. Она обладает антиоксидантным действием, богата калием, магнием и клетчаткой, пишет газета "Известия".

И третий продукт, на который следует обратить внимание, это оливковое масло. Витамин Е защищает организм от воздействия свободных радикалов, с которыми ведет борьбу печень.

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