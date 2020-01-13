Как восстановить печень после новогоднего застолья

Именно этот орган страдает больше всех

Диетолог назвала три продукта, способных восстановить печень после новогоднего и рождественского застолий.

Этот орган больше всех страдает от обилия спиртных напитков и жирной пищи в праздники. Чтобы восстановить активность детоксикационных ферментов, следует включить в рацион тыкву, а также ее семечки.

Не менее полезна для печени курага. Она обладает антиоксидантным действием, богата калием, магнием и клетчаткой, пишет газета "Известия".

И третий продукт, на который следует обратить внимание, это оливковое масло. Витамин Е защищает организм от воздействия свободных радикалов, с которыми ведет борьбу печень.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"