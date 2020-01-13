Названы неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

Порой люди их игнорируют

Немецкие врачи обратили внимание на рост заболеваний, связанных с нарушением работы поджелудочной железы. Речь идет о диабете, панкреатите и раке поджелудочной железы.

Директор онкологического центра в мюнхенской клинике Рехтс-дер-Изар Хана Алгюль сообщила, что главными симптомами панкреатита и рака поджелудочной железы являются боли в спине и желудке, а также пожелтение кожи и глазных яблок. Иногда люди игнорируют эти тревожные сигналы, исходящие от организма, и упускают шанс вовремя остановить воспалительные процессы.

По словам Алгюль, рак поджелудочной железы плохо поддается лечению и зачастую приводит к смерти пациента. Сейчас этот вид рака занимает девятое место среди самых распространенных. Однако медики считают, что через десять лет рак поджелудочной железы окажется в этом списке на втором месте.

Хана Алгюль также рассказала порталу focus.de о том, как можно распознать диабет. На эту болезнь указывают проблемы со зрением, частое мочеиспускание и сильная жажда.

По словам специалистов, поджелудочная железа страдает из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни, употребления алкоголя, курения и стресса. Кроме того, есть генетическая предрасположенность к заболеваниям поджелудочной железы.

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