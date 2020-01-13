Помпео разозлился из-за обстрела американской базы в Ираке

Накануне вечером на территорию авиабазы упали 8 ракет

В Вашингтоне отреагировали на обстрел авиабазы Балад в Ираке, которую используют военные подразделения США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что пришёл в ярость, после чего призвал официальный Багдад разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Аэродром расположен в нескольких километрах от иракской столицы, передает "ТВ Центр". Накануне вечером на территорию авиабазы упали 8 ракет. По некоторым данным, это были реактивные снаряды кустарного производства. В результате обстрела ранения получили четверо иракских военных, которые занимались обслуживанием аэродрома. Американские солдаты не пострадали. Кто именно стоит за атакой до сих пор не ясно. О ситуации на Ближнем Востоке в эфире телеканала Fox News говорил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, в перспективе, Вашингтон хотел бы вывести свои войска из Ирака. Но лишь на приемлемых условиях. Таким образом, О'Брайен прокомментировал резолюцию, которую в начале месяца принял иракский парламент. Авторы документа потребовали вывести из страны все иностранные войска.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США вправе запросить у Ирака компенсацию в случае вывода своих военных. Багдад должен компенсировать все средства, которые Вашингтон вложил в строительство БАЗ, аэродромов и других объектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"