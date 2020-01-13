В Черногории и Сербии не утихают протесты из-за закона о вере

Десятки тысяч человек приняли участие в митингах

В Черногории и Сербии - новая волна акций протестов. Десятки тысяч человек приняли участие в митингах против скандального закона "О свободе вероисповедания", передает "ТВ Центр".

Самое массовое шествие состоялось накануне вечером в Подгорице возле собора Воскресения Христова. На данный момент в стране есть только одна каноническая церковь - Сербская Православная. В 90-х годах была образована так называемая “черногорская церковь”, которую признают лишь раскольники.

Ранее президент страны Мило Джуканович обвинил Сербскую Православную общину в религиозной монополии. За несколько дней до Нового года парламент Черногории одобрил закон о так называемой “свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин”. С помощью этого документа власти могут забрать у канонической церкви и миллионов прихожан все храмы и монастыри. А также - по примеру Украины - предоставить автокефалию раскольнической черногорской церкви.

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