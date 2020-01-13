Проблемы у Boeing подкосят экономику США

Авиакомпания терпит огромные убытки

Проблемы компании Boeing дорого обойдутся экономике США. Такое заявление сделал американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

По его словам, темпы роста ВВП страны замедлятся на 0,5% и составят вместо 3% всего 2,5%. Пересмотреть прогноз пришлось из-за сложной ситуации в компании. Заказы упали настолько, что впервые за почти десять лет компанию Boeing обошел европейский конкурент AirBus, передает "ТВ Центр".

Огромные убытки крупнейший американский экспортёр терпит из-за самолётов 737 Max. От его эксплуатации отказались во многих странах мира, в том числе в России. Поводом послужили две авиакатастрофы - в Эфиопии и Индонезии - в результате которых погибли 346 человек. По итогам расследования в компании признали: инциденты произошли из-за неполадок в системе управления полётами.

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