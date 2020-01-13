ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украине посоветовали взяться за печенье и колбасу

10:51
  • понедельник
  • 13 января 2020

Стране не стоит радоваться успехам в экспорте

Украина является сырьевым придатком Европы. Такое заявление сделал бывший глава МИД страны Павел Климкин, комментируя выводы Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

Бывший чиновник не понимает, почему украинцы радуются тому, что страна заняла третью строчку в списке крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС по итогам прошлого года. Он напомнил, что Украины вывозит в Европу почти исключительно сырье.

"Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья", - написал Павел Климкин в своем твиттере.

Украинская промышленность продолжает замедляться. Это является главной причиной снижения бюджетных доходов, заявлял ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук. В ноябре прошлого года перерабатывающая отрасль Украины замедлилась на 5%, поставки электроэнергии и газа упали на 12%, приводит данные украинского Госстата агентство РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ярмарка на Украине
Ярмарка на Украине
Рынок на Украине
Рынок на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.