Украине посоветовали взяться за печенье и колбасу

Стране не стоит радоваться успехам в экспорте

Украина является сырьевым придатком Европы. Такое заявление сделал бывший глава МИД страны Павел Климкин, комментируя выводы Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

Бывший чиновник не понимает, почему украинцы радуются тому, что страна заняла третью строчку в списке крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС по итогам прошлого года. Он напомнил, что Украины вывозит в Европу почти исключительно сырье.

"Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья", - написал Павел Климкин в своем твиттере.

Украинская промышленность продолжает замедляться. Это является главной причиной снижения бюджетных доходов, заявлял ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук. В ноябре прошлого года перерабатывающая отрасль Украины замедлилась на 5%, поставки электроэнергии и газа упали на 12%, приводит данные украинского Госстата агентство РИА Новости.

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